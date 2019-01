Metro Exodus – Open World Elemente gegen Verlust von Atmosphäre?

Der neueste Teil von Metro Exodus steht vor der Tür und Fans der Buchserie und Enthusiasten der Spieleserie können den neuen Teil kaum erwarten. Und das aus gutem Grund. Schon mit den ersten beiden Teilen wurde eine neue Generation der Grafikinnovation ins Leben gerufen. Mit den hohen Ansprüchen an die Hardware und der Liebe zum Detail wurden die Spiele daher schnell zu einem riesen Erfolg. Doch Metro Exodus möchte nun mit etwas anderem glänzen und zieht dabei nun auch drastische Mittel vor.

Für Spieler heißt es nämlich nun, raus aus dem Tunnel und raus in die Welt! Leider ist noch nicht genau bekannt, warum Artjom die sichere Metro verlässt und die Oberwelt erkunden möchte, jedoch bedeutet das: ungeahnten Freiheiten. Dass man sich in diesem Universum hauptsächlich frei bewegen darf, hätte niemand vorhersehen können. Doch der Trend in der Spielewelt geht immer weiter in Richtung Open World und Metro 2033 ist dabei keine Ausnahme. Eine Open World wie bei GTA oder Skyrim ist nicht gemeint, sondern das Spiel wird linear voranschreiten durch die Lokomotive Aurora. Wird ein Bereich erfolgreich beendet, fährt die Lokomotive zur nächsten kleinen Open World. Leider geht dabei die wunderschöne Atmosphäre der schier endlosen Tunnel verloren, doch öffnet dies die Tore für neues Gameplay, einer spannenden Geschichte und mehr Einblick in die Welt des postapokalyptischen Russlands.

Nun ist die Community geteilter Meinung über diesen neuen Umstand. Das eine Lager möchte viel lieber zurück in den Tunnel und die Erlebnisse der Bücher auf dem Monitor gebrannt sehen und die andere Hälfte freut sich endlich ein Metro zu bekommen, dass ihnen ein bisschen mehr Freiraum lässt. Doch eine Sache hoffen beide Lager gleichermaßen: beide wünschen sich wieder diese undurchdringliche Atmosphäre. Diese Sekunden im Spiel, indem man lieber auf die erschreckende Soundkulisse hört und starr vor Angst in jede Ecke leuchtet und diese Momente, in denen einen Schatten durch die Tunnel folgen. Ob Paranoia oder Wirklichkeit, diese Momente sind es, die die Metro Reihe erst so richtig liebenswert gemacht haben.

Das Endergebnis wird erst das fertige Spiel liefern können. Der Metro Exodus Titel Sequence Trailer lässt jedoch die Stimmung für das Spiel hochkochen. Wer das Spiel haben möchte, der sollte Ausschau nach günstigen Angeboten halten oder einen Preisvergleich nutzen.