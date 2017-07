Microsoft beginnt Arbeit an neuer Xbox

Der technologische Fortschritt, der es fast unmöglich macht, mit allen Neuerungen Schritt zu halten, hat letztlich auch die Konsolenhersteller erreicht. Microsoft möchte mit der Xbox One X den nächsten Schritt wagen und 4K auf die TV-Geräte bringen, sofern die Gamer einen solchen Bildschirm besitzen. Allerdings hat der redmonder Konzern unlängst mit der Entwicklung einer neuen Xbox begonnen.

Laut Jez Gordon, einem bekannten Microsoft Insider, hat Microsoft bereits die Entwicklung und das Designen begonnen. Obwohl es noch keinen festen Zeitraum gibt, wann die Konsole wohl erscheinen könnte, gibt es intern bereits einen Codenamen.

Unklar ist, ob es sich dabei wirklich um etwas komplett Neues handelt oder „nur“ um eine andere Version der Xbox One X. Letzteres scheint allerdings unwahrscheinlich. Ungewöhnlich ist dieses Vorgehen im Übrigen nicht.

Schon immer haben Unternehmen mit der Planung und Ideensammlung begonnen, wenn ihr aktuelles Produkt auf den Markt kommt bzw. kurz vor dem Release steht. Es ist also kein Grund für Panik angesagt, dass Microsoft schon in zwei Jahren eine neue Xbox veröffentlichen wird, ist mehr als unwahrscheinlich.

Von den typischen Generationen, die fünf bis zehn Jahre hielten, sollten wir uns aber verabschieden, da die Technik eine solchen Zyklus einfach nicht mehr zulässt. Allerdings setzt Microsoft mit dieser Tat ein Zeichen: das Unternehmen hält auch weiterhin an einer Xbox als Konsole fest.

