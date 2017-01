Microsoft hält so lang wie möglich an der fest

Abwärtskompatibilität hat sich als großer Gewinn für Microsoft und die Gamer der Xbox One herausgestellt. Viele hundert Titel können bereits auf der Xbox One gespielt werden und sofern ihr sie digital erworben habt oder die Disk noch besitzt, müsst ihr keine weiteren Kosten fürchten.

Mit Project Scorpio wird sich daran nichts ändern, doch wie sieht die Zukunft nach Scorpio aus? Diese Frage stellte nun ein Fan natürlich Head of Xbox Phil Spencer und wie so oft reagierte er natürlich auf dieses Anliegen. Er antwortete:

„Es ist schwer die Zukunft vorauszusehen aber für mich ist die Kompatibilität ein Feature, an dem wir so lange wie möglich festhalten sollten.“

Es ist also denkbar, dass in Zukunft, nach Project Scorpio, auch auf der nächsten Xbox die Spiele aus der Vergangenheit gespielt werden können. Fraglich ist nur wie weit rückwärts die Kompatibilität reichen wird.

@Andrew_Gilletti It's challenging to predict the future but for me compatibility is a feature we should preserve as long as possible.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 26, 2017