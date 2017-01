Microsoft hat dieses Jahr noch andere Spiele in Petto

Nachdem Microsoft die Entwicklung von Scalebound eingestellt hat, bleibt die Frage was uns in diesem Jahr noch erwarten wird? Spiele, die nicht unbedingt bekannt sind oder schon eine wachsende Zahl im Namen tragen; gibt es sie im Jahre 2017? Die Antwort lautet, ja.

Phil Spencer hat Twitter einmal mehr dafür benutzt, um Fans weltweit zu beruhigen und zu versichern, dass es 2017 nicht nur bekannte Namen geben wird. Es wird, so seine Aussage kein neues Halo (als Shooter) und keinen neuen Gears of War-Teil geben.

Es sollen aber andere Franchises erscheinen, die nicht bekannt sind. Eine dieser Reihen dürfte ohne Frage Sea of Thieves sein, doch gibt es außerhalb davon noch andere neue Spiele? Spätestens zur E3 und Gamescom werden wir es herausfinden.

@Analcletoo XB1 games shipping this year are different for us. not Halo FPS/Gears led, new experiences with different IP, will be fun year

