Microsoft setzt sich auch im Oktober durch

Drei Mal in Folge konnte Microsoft mit der Xbox One nun schon die Verkaufscharts in Amerika anführen und sich somit gegen die Konkurrenz von Sony und Nintendo durchsetzen.

Auch im Monat Oktober ist dies ebenfalls wieder gelungen, wie Aaron Greenberg von Microsoft nun via Twitter bestätigte. Laut Angaben ist die Xbox One damit auch für den Monat Oktober die Nummer eins in Amerika, UK und Australien.

Als Ausgangsdaten für diese Analyse sind die Zahlen der Research Firma NPD Group herangezogen worden, die jeden Monat aufs Neue die Zahlen für die Konsolenverkäufe zusammenfassen.

Ob sich dieser Trend auch im November halten wird ist fraglich, da Sony in diesem Monat die PS4 Pro auf den Markt bringt.