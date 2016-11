Microsoft würde gerne mit Nintendo arbeiten

Nintendo hat spätestens mit Pokemon Go die Bühne der Smartphones betreten. Da wurden schnell Stimmen laut, die Nintendo-Spiele auch auf anderen Plattformen sehen wollen. Wie wäre es beispielsweise mit Microsoft?

Würde Phil Spencer, Head of Xbox, gerne Spiele wie Mario und Co auf seiner Plattform sehen wollen? Die kurze Antwort lautet: Ja, absolut. Spencer hat diesbezüglich Folgendes in einem Interview gesagt:

„Ich würde liebend gerne Mario auf der Xbox sehen. Als jemand der in der Industrie bereits schon immer gearbeitet und noch länger Gamer ist, würde ich sagen, dass Nintendo das stärkste First-Party Line Up überhaupt hat. Sie sind einfach unglaublich und die Erinnerung, die ihre Spiele uns allen gaben. So etwas auf Xbox zu haben wäre großartig. Natürlich haben wir Minecraft auf Nintendo und wenn die Gelegenheit aufkam gemeinsam an Minecraft zu arbeiten, haben einige Leute eventuell gesagt: ‘Warum macht ihr das überhaupt?‘ Aber mit Nintendo verbindet uns eine großartige Partnerschaft basierend auf Minecraft.“

„Sie haben bereits Mario in die Wii U-Version von Minecraft integriert, mit einem Mash-up Skin Pack. Wir arbeiten noch weiter mit ihnen und wollen unsere Beziehung stärken… und wenn das Früchte tragen sollte, die zu etwas Neuem führen wäre das fantastisch. Mir werden ständig Fragen gestellt, ob ich Banjo in Super Smash Bros. zustimmen würde und ich sage dann dauernd: „Ja, ohne zu zögern.“ Einige Leute denken, dass das nur PR-Gerede ist, aber warum sollte ich das nicht wollen?“

„Egal, ich bin ein großer Nintendo-Fan und denke, dass sie extrem wichtig für die Spieleindustrie sind, sie machen einen großartigen Job bei jüngeren Gamern und sollte ich jemals die Chance haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, würde ich das absolut machen.“

Was würdet ihr davon halten, wenn ihr Spiele wie Mario auf der Xbox sehen könntet oder umgekehrt. Helden wie den Master Chief in Nintendo-Titeln?

Quelle