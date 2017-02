Mittelerde Schatten des Krieges – Es ist offiziell

Erst kürzlich hat Target versehentlich den neuen Teil von Mittelerde von Warner Brothers und Monolith angekündigt. Heute hat Warner Brothers den Mantel des Schweigens gelüftet und einen ersten Trailer sowie die offizielle Pressemeldung zum Spiel veröffentlicht.

Mittelerde: Schatten des Krieges erzählt die Geschichte des ersten Teils weiter und wird auch ein Spiel werden, dass vollkommen Support für Project Scorpio von Microsoft liefern wird. Damit kann zeitlich bereits begrenzt werden, dass Mittelerde Schatten des Krieges nicht vor Ende 2017 erscheinen wird.

Pressemeldung – Warner Bros. Interactive Entertainment kündigt heute Mittelerde: Schatten des Krieges an, den Nachfolger des gefeierten Mittelerde: Mordors Schatten™, das mehr als 50 Branchenauszeichnungen gewonnen hat, darunter den „Game Developers Choice Awards’ Game of the Year“ 2015 und „Outstanding Innovation in Gaming“ bei den D.I.C.E. Awards 2015 sowie den BAFTA für Spieldesign. Entwickelt wurde Mittelerde: Schatten des Krieges von Monolith Productions. Es erzählt die Geschichte von Talion und Celebrimbor weiter, die nun hinter die feindlichen Linien gelangen müssen, um eine Armee zusammenzustellen, die sich mit ganz Mordor dem dunklen Herrscher Sauron entgegen stellt.

In Mittelerde: Schatten des Krieges tragen Spieler einen neuen Ring der Macht und stehen sich den tödlichsten Gegnern, einschließlich Sauron und seinen Nazgul, in einer gewaltigen Schlacht um Mittelerde gegenüber. Dieses Open-World-Action-Adventure wird mit dem erweiterten und preisgekrönten Nemesis-System mit Leben erfüllt. Die starke Personalisierung des ersten Teils wird jetzt auf die gesamte Welt übertragen, in der nun Umgebung und die Charaktere durch die Handlungen und Entscheidungen der Spieler geformt werden, wodurch beim Spielen jedes Mal eine persönliche Spielwelt entsteht.

Mittelerde: Schatten des Krieges ist vom 24. August 2017 an für Xbox One, Project Scorpio, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam), PlayStation4 und PlayStation 4 Pro erhältlich