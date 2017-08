Mittelerde Schatten des Krieges – Was passiert nach der Story?

Fans des ersten Mittelerde-Spiels werden sich noch gut daran erinnern, dass nach der Kampagne die Welt von Mordor nicht mehr viel zu bieten hatte. Sicher, es gab noch diverse DLCs aber das eigentliche Spiel war beendet.

In Mittelerde: Schatten des Krieges will Entwickler Monolith einen anderen Schritt gehen. Nachdem ihr die eigentliche Story beendet habt, wird Talion seine Füße nicht einfach hochlegen können, sondern wird von Sauron selbst gefordert.

Nachdem Talion und seine Verbündeten die Festungen in Mordor eingenommen haben, will böse Bube Sauron diese natürlich wieder zurückerobern. Das bringt euch in die Lage, dass ihr Angriffe auf eure Festungen verteidigen müsst.

Eure Festung wird in Mittelerde: Schatten des Krieges Wellen angegriffen werden, was aber nicht bedeutet, dass ihr alle Zeit der Welt für Welle eins habt und euch dann der nächsten widmet. Sobald eure Feinde einen Schwachpunkt finden, werden sie auch angreifen, ob ihr dafür bereit seid oder nicht.

Solltet ihr eine Festung verlieren, was irgendwann fest zwangsläufig der Fall ist, wurdet ihr erfolgreich getötet. Die Festung selbst wird dann in die Hände von Sauron fallen. Aber keine Sorge, ihr könnt diese Festungen wieder zurückerobern. Falls ihr jetzt schon in Gedanken ein ewiges Hin und her seht – dazu wird es nicht kommen. Das Endspiel in Mittelerde: Schatten des Krieges ist begrenzt. Nach einer Weile habt ihr das richtige Ende des Spiels erreicht und Talions Geschichte wird direkt in die von Herr der Ringe übergehen. Talion selbst wird Zeit für die Gefährten erkaufen. Wie genau das letztlich Storytechnisch gehandhabt wird ist noch unklar.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober.