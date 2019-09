Modern Warfare – Crossplay Beta startet bald schon

Pressemeldung – Heute startet die Crossplay-Beta von Call of Duty: Modern Warfare auf PC, Xbox One und PlayStation 4, sodass Fans über Konsole und PC hinweg die Beta von Modern Warfare zusammen spielen können.

All jene, die das Spiel in einer beliebigen Edition bei einem der teilnehmenden Händler vorbestellt haben, können vorab auf die Beta wie folgt zugreifen:

Beta mit plattformübergreifenden Tests – Wochenende 2

19. bis 20. September (Vorabzugang, PC und Xbox One ; offene Beta, PlayStation 4 )

und ; offene Beta, ) 21. bis 23. September (offene Beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

Ausgezeichnet mit „Best Online Multiplayer“ von Game Critics Best of E3 2019 bietet der Modern Warfare-Multiplayer ein aufregendes und bahnbrechendes Online-Erlebnis mit dem wohl besten Kimme-und-Korn-Gameplay, ergänzt durch eine ganz neue Ebene des strategischen und taktischen Spiels. Der Betatest führt diverse neue Multiplayer-Modi ein, die die Sandbox von Call of Duty neu definieren: von den intensiven Nahkämpfen beim 2v2-Feuergefecht bis hin zum epischen und riesigen Bodenkriegsmodus, an dem bis zu 64 Spieler teilnehmen können, Karten bei Nacht und einem immersiven Realismusmodus.

Die Beta zeigt nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Multiplayer-Angebots von Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare bietet eine zusammenhängende Geschichte über alle Modi hinweg, inklusive der dramatischen Einzelspieler-Kampagne und des überarbeiteten ‘Spezialeinheitsmodus‘, der für alle Schwierigkeitsstufen konzipiert wurde.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint weltweit am 25. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das Spiel bietet eine vollständig optimierte PC-Version, die in Zusammenarbeit mit Beenox entwickelt wurde und exklusiv auf Blizzard Battle.net, der Online-Spielplattform von Blizzard Entertainment, erhältlich sein wird. Call of Duty: Modern Warfare wird von Activision, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), veröffentlicht und vom preisgekrönten Entwickler Infinity Ward mit Unterstützung von Beenox, High-Moon Studios und Raven Software entwickelt.

[amazon box=“B07SFYSJKW“ template=“list“]