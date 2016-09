Modern Warfare – Remastered Version doch auch separat erhältlich?

Activision wird eine Remasterd-Version von Call of Duty: Modern Warfare ihrem neuesten Teil der Reihe – Call of Duty: Infinite Warfare – beilegen. So war es immer schon angekündigt. Viele, darunter auch wir, haben die Theorie geäußert, dass es in irgendeiner Form auch separat erhältlich sein wird, was sich wohl bewahrheiten wird.

Director der Raven Studios, David Pellas, sprach kürzlich über das HD-Remake in einem Forum hat sich in seiner Formulierung eventuell etwas vergriffen oder besser gesagt vorgegriffen. Er schrieb dort:

„Was wir bis zum heutigen Tag angekündigt haben ist, dass wir zehn Maps bis zum Launch anbieten werden und das ist noch immer wahr. Heute kündigen wir an, dass die sechs verbleibenden Maps an alle ausgeliefert werden, die es besitzen oder eine Kopie haben, die mit Infinite Warfare erscheint – sie werden alle 16 Maps ohne Zusatzkosten erhalten.“

Der springende Punkt an dieser Formulierung ist „alle, die es besitzen“. Das setzt voraus, dass man Modern Warfare auch außerhalb von Infinite Warfare kaufen kann. Activision hat diesbezüglich zwar noch kein Statement verlauten lassen, doch der Verlockung des Geldes dürften sie nur schwer widerstehen können.

