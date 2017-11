Monster Hunter World – Capcom freut sich über positive Resonanz

Monster Hunter World schafft es erstmals auf die großen Konsolen und das freut die Gamer weltweit. Allerdings gab es auch Anfangs kritische Stimmen, die ihre Zweifel äußerten. Allerdings wird Monster Hunter World weltweit bisher fast nur positiv aufgenommen.

Nicht ohne Stolz hat Capcom diese Tatsache im letzten Investorengespräch verlauten lassen. Dort hieß es: „Auf der Tokyo Game Show, hat der Titel viel Lob erhalten, als auch auf anderen Events weltweit. Das ist etwas, dass uns derzeit sehr zufriedenstellt. In Zukunft wollen wir die Verkaufszahlen steigern, in dem wir auf robuste Promo-Aktivitäten setzen, nicht nur in Japan, sondern auch in Europa und Nordamerika.“

Bleibt zu hoffen, dass Munster Hunter World frei von Microtransactions und Loot Boxen bleibt, damit dieser erste, gute Eindruck auch Wirklichkeit wird.