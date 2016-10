Mordheim City of the Damned – Ein neuer Trailer zeigt die Konsolenversion

Table Top Games erfreuen sich auch heute noch großer Beliebtheit. Sie sind zum Teil so beliebt und auch bekannt, dass sie in Videospiele verwandelt werden. Sei es Cyberpunk 2077 oder aber Mordheim: City of the Damned.

Mordheim: City of the Damned wird schon am 18. Oktober die Konsolen heimsuchen. Auf dem PC ist es bereits eine Weile verfügbar, weshalb man nun auch einen Gameplay-Trailer der Konsolen-Version von Mordheim: City of the Damned veröffentlicht hat.

Mordheim: City of the Damned ist ein rundenbasiertes Spiel, mit vielen RPG-Elementen. Ihr könnt eure Krieger, nachdem sie im Level aufgestriegen sind, anpassen, ihnen neue Rüstungen und Fähigkeiten zukommen lassen. Bedenken solltet ihr aber: stirbt einer eurer Kämpfer ist dies für immer.

Zur Wahl stehen euch vier unterschiedliche Fraktionen, die im nachfolgenden Trailer noch einmal begutachtet werden können.