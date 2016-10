Mordheim: City of the Damned – Erscheint diesen Monat auch für Konsolen

Auf dem PC kann Mordheim: City of the Damned bereits seit längerer Zeit gespielt werden, jetzt hat sich Focus Home Interactive dazu entschieden auch die Konsolen mit Mordheim: City of the Damned erobern zu wollen.

Mordheim: City of the Damned ist eine Mischung aus Strategie, Rollenspiel und taktischen Kämpfen, in einer sehr düsteren Welt, in der Monster und andere Schreckensgestalten an der Tagesordnung stehen.

Schon am 18. Oktober soll Mordheim: City of the Damned für Xbox One und PS4 erscheinen. Ein Gameplay-Video, was das Spiel deutlich besser erklären dürfte, haben wir ebenfalls für euch beigefügt.