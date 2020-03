Mortal Kombat 11 – Ash Williams mischt demnächst mit?

Den Namen Ash Williams werden viele Film-Fans unter euch kennen und lieben. Doch wer würde diesen Namen mit einer Franchise wie Mortal Kombat verbinden?

Nun scheinbar, wenn man neuen Gerüchten Glauben schenken mag, dann Entwickler NetherRealm selbst. Demnach soll auf Spawn, den letzten Kämpfer im Kader von Mortal Kombat 11 besagter Ash Williams folgen.

Grund für diese Annahme ist ein Bild, das an die Presse geschickt wurde, die sich die Rechte an „Army of Darkness“ sichern. Army of Darkness ist besagter Film, in der Ash Williams in trashiger Manier gegen Dämonen und andere Kreaturen kämpft.

Zudem ist klar, dass Mortal Kombat 11 mit Spawn nicht den letzten Kämpfer gesehen hat, denn so viel wurde bereits bestätigt.