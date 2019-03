Mortal Kombat 11 – Der Termin für die Closed Beta steht fest

Betas gehören zwar fast schon zum guten Ton heutzutage, doch es gibt noch verschiedene Entwickler die diese wirklich ernst nehmen. Darunter ist auch NetherRealm die für Mortal Kombat 11 jetzt die Termine für die Closed Beta verraten haben.

In Europa dürfen wir ab dem 27. März 2019 (16 Uhr) bis zum 01. April (08:59 Uhr) probeweise in den Ring steigen. In UK darf man bereits ab 15 Uhr Ortszeit in den Kampf ziehen.

NetherRealm hat bereits einen Online Stresstest durchgeführt und erklärte durch Ed Boon, dass die Closed Beta bereits weitere Fortschritte vorzuweisen habe. Teilnehmen kann jeder Vorbesteller von Mortal Kombat 11.

On 28th March, you’re next when the #MK11 Closed Beta begins!

Gain access to the Closed Beta by pre-ordering MK11 and check below to see when it runs in your region.https://t.co/pmtQbuCsej pic.twitter.com/ghWM3JdF4Y

— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) March 18, 2019