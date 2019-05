Mortal Kombat 11 – Erste DLC-Informationen werden bald veröffentlicht

Mortal Kombat 11 hatte nicht den perfekten Start, da es einige Schwierigkeiten gab, die nun aber ausgebügelt zu sein scheinen.

Jetzt hat sich das Studio hinter Mortal Kombat 11 – namentlich NetherRealm Studios, mit den nächsten Kämpfern für die Reihe beschäftigt.

Ed Boon hat via Twitterr jetzt eine Botschaft, an alle, die bereits auf die ersten DLC-Kämpfer für Mortal Kombat 11 warten. Sollte alles gut gehen, wird schon in der kommenden Woche verraten, welche DLC-Kämpfer in den Ring geschickt werden.

Einen genauen Tag nannte Boon allerdings nicht.

Fingers Krossed…. if all goes well, next week we will be announcing the fighters that will be joining Shang Tsung in Mortal Kombat 11’s DLC !! pic.twitter.com/ewaRTZFUji

— Ed Boon (@noobde) May 27, 2019