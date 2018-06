Mutant Year Zero Road to Eden – Eine Ente mit Armbrust

Funcom möchte mit Mutant Year Zero Road to Eden das Genre wechseln. Nicht länger ein MMO, sondern ein Strategietitel musste her. Dabei setzt das Studio zeitgleich noch auf eine interessante Story und noch interessantere Charaktere.

Wie der Name Mutant Year Zero Road to Eden schon verrät, gibt es im Spiel diverse Mutationen. Drei davon sind eurer Trupp. Eine Frau mit Steinhaut, ein humanoide Ente und ein humanoides Warzenschwein – ebenfalls mit eigener Bewaffnung und verschiedenen Fähigkeiten.

Was euch mit Mutant Year Zero Road to Eden genau erwarten wird, und warum XCOM-Fans hier einen kleinen Geheimhit erwarten können, zeigt der neueste Trailer. Mutant Year Zero Road to Eden soll noch in diesem Jahr erscheinen.