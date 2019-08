Need for Speed – Bald gibt es die offizielle Ankündigung

Die Need for Speed-Franchise ist derzeit alles nur nicht beliebt oder lebendig. Doch EA scheint dies wieder einmal ändern zu wollen.

Eine brandneue Website zeigt einen neuen Countdown zum neuen Need for Speed, der bereits am 14. August 2019 enden wird.

Wir können wohl davon ausgehen, dass dann ein erster Trailer veröffentlicht wird und der Name der Welt verkündet werden soll. Gerüchten nach soll das neue Need for Speed auf den Namen Need for Speed Heat hören. Mehr werden wir aber erst ab dem 14. August erfahren.