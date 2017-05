Need for Speed – Erste, kleine Infos bekannt

Pressemeldung – Electronic Arts und Ghost Games veröffentlichen heute erste Informationen zum nächsten Teil der preisgekrönten Rennspielreihe Need for Speed, der im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Wie die Entwickler in einem Blogbeitrag verraten, basiert das neue Need for Speed auf den Gameplay-Grundlagen, die das Team bereits 2015 im Reboot der Serie implementiert hat.

Vielfältige Tuning-Optionen stehen genauso auf dem Programm wie packende Verfolgungsjagden mit den Cops. Dabei heizen die Spieler in der neuen Welt nicht nur über den Asphalt, sondern wirbeln auch abseits der Strecke ordentlich Staub auf.

Darüber hinaus widmet sich das schwedische Studio auch ausdrücklich dem Feedback aus der Community und nimmt mit dem Always-Online-Feature einen der größten Diskussionspunkte des Vorgängers in Angriff. Das neue Need for Speed wird deshalb ein Einzelspieler-Erlebnis bieten, das die Spieler komplett offline genießen und jederzeit pausieren können.

Weitere Informationen und Details zum Spiel werden im Rahmen der EA Play vom 10. bis 12. Juni 2017 in Los Angeles vorgestellt. Im offiziellen Blog schreibt Ghost Games zum neuen Need for Speed:

„Wir wollten kurz über ein Thema sprechen, von dem wir wissen, dass es euch genauso am Herzen liegt wie uns … das nächste Need for Speed.

Inzwischen haben bestimmt schon viele von euch gehört, dass wir hier bei Ghost Games an einem neuen Spiel arbeiten. Wir freuen uns deshalb, bekannt geben zu können, dass ihr Ende 2017 ein neues Need for Speed spielen werdet.

Weitere Einzelheiten verraten wir euch, wenn die EA PLAY im Juni näher rückt. Einige Details über verschiedene Aspekte von Need for Speed und ihre Bedeutung für euch, für uns als Entwickler und für die Spielereihe insgesamt können wir aber schon jetzt preisgeben.

Als Erstes möchten wir uns bei euch bedanken. Als wir 2015 den Reboot veröffentlicht haben, waren wir absolut überwältigt davon, wie viel Feedback wir von euch erhalten haben. Eure Leidenschaft für Need for Speed war offensichtlich, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass wir heute hier sind.

Tuning – wir lieben es, ihr liebt es, jeder liebt es. Was könnte man daran auch nicht lieben? Ihr könnt euch also sicher sein, dass das Tuning einen festen Platz in der Need for Speed-Reihe hat. Es bleibt erhalten und wird sowohl im nächsten Spiel als auch darüber hinaus eine ebenso große Rolle spielen wie bisher.

Okay … reden wir über die Cops. Es gibt nichts Schöneres, als sich auf eine Verfolgungsjagd mit der Polizei einzulassen und sie im Nacken zu spüren, während man durch die Stadt rast. Man hat die Cops hinter sich, andere Fahrer vor sich, und dann – wie aus dem Nichts – BUMM! Sie setzen eine Rhino-Einheit bei einem Straßenrennen ein. Ist das zu fassen?

Egal, ob ihr euren frisch getunten Wagen ausprobiert oder die Konkurrenz in einem Event in den Canyons in Grund und Boden fahrt – ihr wollt euch dabei durch eine Welt bewegen, die nicht nur atemberaubend aussieht, sondern euch auch die Möglichkeit bietet, genau das zu tun, was ihr möchtet. Wir bringen die Action deshalb auf ein neues Niveau und lassen euch sowohl auf als auch abseits der Straße nach Herzenslust Gas geben.

Driftet mit qualmenden Reifen seitlich durch eine Kurve und gebt Vollgas, um den Cops mit einem epischen Sprung zu entkommen. Wir erschaffen zwar die Welt, aber nichts begeistert uns mehr als das, was ihr darin macht.

Kommen wir als Letztes zu einem der größten Diskussionspunkte in Bezug auf das Vorgängerspiel: Always-Online. Zu behaupten, dieses Thema läge euch am Herzen, wäre eine Untertreibung. Und wenn es ein Thema gibt, das so viel Aufmerksamkeit und Feedback nach sich zieht wie dieses, befassen wir uns natürlich damit.

Also: Wenn das nächste Need for Speed erscheint, erwartet euch ein Einzelspielerlebnis, das ihr komplett offline durchspielen könnt. Und um auch gleich die nächste Frage zu beantworten: Ja, das heißt auch, dass ihr das Spiel pausieren könnt.

Need for Speed blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück, und wir bei Ghost empfinden es als Ehre und Privileg, sie weiterschreiben zu dürfen. Ihr werdet schon sehr, sehr bald mehr von uns hören.“