Need for Speed – EA will noch vor April 2018 wieder die Motoren starten

Man kann über die Need for Speed-Reihe denken was man will. Die einen mögen sie noch immer, die anderen hoffen, dass EA endlich einmal eine Pause einlegt, die länger als ein Jahr anhält. EA allerdings hängt weiterhin an der Reihe und hat auch schon Pläne.

EA CEO Andrew Wilson verriet, dass man noch vor April 2018 ein neues Need for Speed veröffentlichen werde. Die neue Auflage der Reihe soll natürlich innovativ werden und die Grenzen der „Action-Racer“ neu ausloten.

Wilson beschreibt das neue Need for Speed zudem als das aufregendste und schönste Need for Speed überhaupt. Trademark-Eintragen lassen darauf schließen, dass das nächste Need for Speed eventuell Need for Speed Arena heißen könnte. EA hat dazu allerdings noch keine Andeutungen gemacht.