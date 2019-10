Need for Speed Heat – EA bestätigt Goldstatus

EA konnte mit Need for Speed Underground und Most Wanted die wohl beiden beliebtesten Teile der Franchise veröffentlichen. Seit dieser Zeit strauchelt sich EA durch die Reihe, ohne wirklich jemals wieder an diese Erfolge anknüpfen zu können.

Die neue Hoffnung für EA trägt den Namen Need for Speed Heat und soll endlich schaffen, die Herzen der Fans erneut zu erobern. Auf Twitter gibt es nun für alle, die noch Hoffnung haben, eine gute Nachricht.

Ben Walke von EA bestätigte, dass Need for Speed Heat offiziell den den Goldstatus erreicht hat und sich somit auf dem Weg ins Presswerk befindet. Ob Need for Speed Heat allerdings die hohen Erwartungen erreichen oder gar übertreffen kann, bleibt abzuwarten.