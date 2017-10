Need for Speed Payback – Diese Songs erwarten euch

Was zu einem guten Rennspielerlebnis gehört, ist ohne Frage Musik. Es wäre schnell sehr langweilig, wenn ohne guten Soundtrack ein Konkurrent überholt werden würde.

EA hat für Need for Speed Payback deshalb diverse Künstler und Songs verpflichten können, um das Rennen um den erste Platz noch spannender zu gestalten. Auch deutsche Künstler, wie Rapper Kontra K, wird in Need for Speed Payback vertreten sein.

Er sagte dazu: „Wir kommen von vor der Konsole zockend zu in der Konsole im Radio laufend. Besser geht’s nicht! Danke! Ich fahre selber sehr viel und auch mal schnell. Ergo passen ich und dieser Song perfekt zu diesem Spiel“.

Der gesamte Soundtrack von Need for Speed Payback in der Übersicht

Natürlich wollen wir euch eine Liste mit allen Songs und Künstler, die sich in Need for Speed Payback verewigt haben, nicht vorenthalten: