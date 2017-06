Need for Speed Payback – Frisches Gameplay von der E3

Auf der EA Play durfte Ghost Games mit dem neuesten Ableger der Need for Speed-Reihe natürlich nicht fehlen. Erstmals präsentierten EA und Ghost Games Gameplay zu Need for Speed Payback.

Dabei richtet sich Need for Speed Payback vor allem an die Generation Fast & Furious. Schon der Einstandstrailer zeigt, dass die Helden des Spiels, namentlich Tyler und Jess den gleichen Stil wie Dom und seine Gang einsetzen.

Zu dritt wollen sie einen Truck überfallen, um ein wertvolles Auto zu „sichern“. Need for Speed Payback erscheint am 17. November, den Trailer zum Spiel gibt es schon heute.