Negative Atmosphere – Eine Alternative für Dead Space?

Die Sunscorched Studios kennen wohl nicht viele Gamer unter euch, doch Spiele wie Dead Space dafür umso mehr.

Zwar gibt es jetzt kein neues Dead Space, doch Negative Atmosphere, so der Name des neuen Spiels, erinnert stark an diese Franchise. In Negative Atmosphere werdet ihr auf das Raumschiff Rusanov gesteckt, das von einer geheimnisvollen Epidemie befallen wurde.

Natürlich verändert diese Krankheit alle Passagiere in abscheuliche Kreaturen, die euch nach dem Leben trachten. Was genau euch in Negative Atmosphere erwarten könnt, zeigt euch das nachfolgende Teaser. Noch wirkt die Sprachausgabe sehr grobschlächtig, doch wir hoffen, dass sich das noch bessern wird.