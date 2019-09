Neue Slot-Veröffentlichungen September 2019

2018 hatte in Hinsicht auf neue Spielautomaten einige interessante Überraschungen auf Lager, aber die beeindruckende Liste von neuen Slots im Release ab September 2019 wird sicherlich die Erwartungen der Spieler noch weit übertreffen. Durch neue Entwickler in der Gamingbranche kommt es zu einer verbesserten Qualität der typischen Casinogames, sowie auch zu einer größeren Anzahl von neuen Geräten. Allerdings legen leidenschaftliche Spieler auch viel Wert auf einen attraktiven Willkommensbonus, wie z.B. den Sunmaker Gutscheincode und auf die Originalslots von Mercur- und Novoline, die zu den beliebtesten Spielautomaten zählen.

Aber auf jeden Fall kommt es durch die brandneuen Slot-Veröffentlichungen wieder einmal zu großer Aktion in der Spieleindustrie. Die neuen Spielautomaten können in seriösen Online-Casinos im Spielgeld-Modus erst einmal getestet werden, bevor die Walzen mit Echtgeld starten. Bei vielen Anbietern kann man übrigens auch als unregistrierter Spieler sofort loslegen.

Was sind die neuesten Top-Spielautomaten?

1. Wild Tome of the Woods

Der neue Spielautomat Wild Tome of the Woods mit 26 Einsatzlinien und moderner Spielmechanik von Quickspin, entführt die Spieler in ein magisches Wunderland mit vielen Zaubertränken und wackeligen Bäumen. Besonders spannend an diesem Slot ist, dass fantastische Mengen an Wilds mit der Wild Tome Funktion erzeugt werden können. Wer es schafft, damit das komplette Gitter zu füllen, kann sich auf das 1.000-fache vom getätigten Einsatz freuen.

2. Mission Cash

Der Mission Cash Spielautomat von Play’n Go ist ein Agenten-Themenslot mit 5 Walzen und 20 Gewinnlinien. Zu seinen Features zählen Freispiele, die verlängerbar sind. Die Auszahlungsquote von Mission Cash ist 96,65 %. Laut Hersteller liegt der Höchstgewinn bei 500.000 Euro. Der Mindesteinsatz ist 20 Cent. Erstklassig sind bei diesem brandneuen Slot das Design der Symbole, die passende Hintergrundmusik, sowie auch die Funktionen, wenn sich das Fadenkreuz auf dem Scatter befindet und die Freispiele beginnen.

3. Flames of Egypt

Bei dem neuen Flames of Egypt Slot von Merkur Gaming geht es nicht nur um antike Gottheiten, sondern auch um beeindruckende Konstruktionen und Pyramiden. Die RTP liegt bei diesem Spielautomat bei 95,96 %. Der Mindesteinsatz beläuft sich auf 0,05 Euro, zur Verfügung stehen bis zu 20 aktive Gewinnlinien. Bei diesem neuen Video Slot dreht sich im Prinzip alles um attraktive Freispiele, Mulitplikatoren, Wilds und Scatter, sowie auch um ganz tolle Superspins.

4. Lucky Oktoberfest

Dieser neue und aufregende Slot ist vom Hersteller Red Tiger. Die Funktionen und Thematik sind natürlich an viel Bier und am typischen Oktoberfest inspiriert. Der Slot mit 5 Walzen und 10 Linien bietet bis zu 100.000 US-Dollar Prämien an, sowie auch jede Menge Freispiele, Bier Reels und Multiplikatoren. 10 Freispiele sind möglich, indem das Logo auf der 1., 3. und auf der 5. Walze platziert wird.

5. Succubus Offer

Succubus Offer mit 5 Walzen und 20 Gewinnlinien ist der neue Höllen-thematische Slot von Merkur Gaming mit schönen Dämoninnen. Obwohl die Spitzenwerte im Vergleich nicht so hoch sind wie bei anderen Spielautomaten, überzeugt das Succubus Angebot durch spannenden

Spielgenuss und auch durch ziemlich gute Gewinnchancen. Als Joker fungiert die rote Teufelin. Selbstverständlich ist auch dieser neue Slot mobilgerecht aufgebaut.

Natürlich gibt es auch noch viele andere neue Slots, die im September 2019 veröffentlicht wurden und deren Release noch in diesem Jahr bevorsteht. Es bleibt allerdings abzuwarten, welche davon sich zu den beliebtesten Slots der Spieler entwickeln. Viele Zocker interessieren sich mehr für Vorteile wie Boni, Gutscheine und Prämien, als für brandneue Slotangebote.