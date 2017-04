Neues KOTOR von Bioware in Arbeit?

EA mag für viele Gamer noch immer sehr Dogma-behaftet sein und schlechte Erinnerungen hervorrufen, doch sie sind die Lizenzinhaber von Star Wars und haben einige der talentiertesten Entwickler unter Vertrag genommen. Neuesten Gerüchten zu folge ist es wohl nun an Bioware sich an einer der bekanntesten Spielereihen des Star Wars-Universums zu versuchen.

Grund für diese Annahme ist Spielejournalist Liam Robertson, der in einem Podcast, nur zugänglich via Patreon das Folgende sagte: „Ich habe erfahren, dass Bioware Austin jetzt ziemlich exklusiv an Star Wars spielen arbeitet und das bis in nicht absehbarer Zukunft. Derzeit arbeiten sie – und ich habe hierfür gute Quellen – an einer Art Remake/Revival von Knights oft he Old Republic. Ich weiß nicht, wann es erscheinen soll, aber es ist wohl schon eine Weile in Arbeit. Ich weiß aber wirklich nicht, wie das Spiel am Ende aussehen wird. Ich habe gehört, dass es nicht wirklich ein Remake sein soll, hat aber als Remake/Revival begonnen. Jetzt ist es Etwas, das von Null anfängt und etwas Eigenes ist. Wir werden abwarten müssen, um zu sehen was es wird, aber sie arbeiten derzeit wohl an einem Prototyp.“

Nun sollte man aber als Fan und auch als Gamer recht vorsichtig sein, da Bioware ganz sicher nicht exklusiv an Star Wars arbeitet. Unter der Leitung von Jade Raymond werkelt beispielsweise auch Visceral Games an einem Star Wars-Titel.

Für seine „Quellen“ spricht aber ein Twitter-Post vom März dieses Jahres, in dem Drew Karpyshyn verriet, dass er an einem neuen Spiel arbeitet. Dazu muss man wissen, dass Karpyshyn unter anderem an KOTiOR und dem MMO von EA in der gleichen Welt gewerkelt hat.

Wie immer raten wir euch, auch dieses Gerücht mit einer gehörigen, wirklich einer sehr gehörigen Portion Skepsis zu genießen.

,@jenjen1936 Yes, but that's all I can say. Hell, I might already have said too much. 🙂 — Drew Karpyshyn (@DrewKarpyshyn) March 29, 2017