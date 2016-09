NHL 17 – Heute könnt ihr wieder auf das virtuelle Eis

Ab aufs Eis: EA Sports veröffentlicht heute NHL 17 für PlayStation 4 und Xbox One. Der neue Teil der beliebten Eishockey-Simulation ist ab heute im Einzelhandel und als digitaler Download erhältlich.

Egal, ob im Torraum, auf dem Eis oder hinter den Kulissen einer Franchise – in NHL 17 arbeiten die Spieler ganz individuell an ihrer sportlichen Legende. Drei neue Spielmodi (Draft Champions, Franchise-Modus, World Cup of Hockey) lassen Eishockey-Fans keine Wünsche übrig. Das gilt auch für die beliebten, klassischen Modi, in denen die Spieler dank neuer Gameplay-Features und Verbesserungen besser denn je alle Zonen beherrschen. Mit dem neuen Halbprofi-Schwierigkeitsgrad und dem visuellen Eistrainer können sowohl erfahrene NHL-Veteranen als auch komplette Neueinsteiger die eigenen Fähigkeiten einfach verbessern.

„Wir freuen uns, den Fans völlig neue Spielmöglichkeiten bieten zu können“, sagt Sean Ramjagsingh, Lead Producer von NHL 17. „Dank neuer Gameplay-Features und einem noch intensiveren Erlebnis in den beliebtesten Spielmodi ist NHL 17 unser größter Release aller Zeiten, und wir können es kaum erwarten, unsere Fans endlich spielen zu sehen.“

Mit Draft Champions, dem Franchise-Modus und dem World Cup of Hockey führt EA Sports drei neue Spielmodi in NHL 17 ein. In Draft Champions erleben Spieler die Spannung des Fantasy Draft mit schnellen Picks von Superstars, die anschließend sofort aufs Eis geschickt werden können. Der Franchise-Modus bietet die Möglichkeit, ein Team zu verwalten, sich den individuellen Zielen und Herausforderungen des Eigentümers zu stellen und Budgets, Spielertransfers oder sogar den Umzug zu verwalten. Im neuen World Cup of Hockey-Modus treten die Spieler in der Rolle ihrer nationalen Helden auf internationaler Bühne für ihr Heimatland an.

Neben den neuen Spielmodi beherrschen die Spieler das Eis mit authentischen Torhütern, neuen Torraumduellen und einer halsbrecherischen Kollisionsphysik. Während Dutzende neue Torjubel-Animationen die großen Momente zum Leben erwecken, bietet die individualisierbare EA SPORTS Hockey League NHL-Fans die Möglichkeit, die Spieler, Teams und Arenen ihrer Träume zu erstellen. Hockey Ultimate Team ermöglicht darüber hinaus völlig neue strategische Möglichkeiten durch die Einführung von Synergien – einer neuen Mechanik, die Spieler mit ähnlichen Stilen kombiniert, um der Reihe und dem gesamten Team einen Vorteil zu verschaffen.

Mitglieder von EA Access auf Xbox One können NHL 17 zehn Stunden lang kostenlos spielen und erhalten 10% Rabatt beim Kauf der Vollversion.