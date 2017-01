Nintendo Switch – Alle Fakten zusammengefasst

Das Videospiel-Jahr 2017 beginnt vielversprechend, denn Nintendo gab heute den Starttermin für seine neue Videospielkonsole bekannt: Nintendo Switch kommt am 03. März weltweit in den Handel.

Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen, ein Satz Joy-Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch-Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil. Nintendo Switch wird in zwei stylischen Versionen erhältlich sein: eine mit einem Satz grauer Joy-Con und eine, in der die beiden Controller in Neon-Rot und in Neon-Blau gehalten sind.

„Nintendo Switch ist eine völlig neue Art von TV-Konsole, die eine große Bandbreite an Spielweisen bietet“, sagt Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima. „Zusätzlich zu den Spielserien, die unsere Fans so lieben, wollen wir völlig neue Spielerlebnisse möglich machen, die erst durch die einzigartigen Besonderheiten der Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con realisierbar sind.“

TV-Konsole und Handheld in einem: Höchste Spielqualität überall und jederzeit

Nintendo Switch ist als TV-Konsole revolutionär. Denn sie lässt sich nicht nur mit dem heimischen Fernseher verbinden, sondern auch im Handumdrehen in einen mobilen Handheld mit eigenem 6,2-Zoll-Bildschirm verwandeln. Erstmals können Videospieler den vollen Spaß eines TV-Konsolentitels jederzeit und überall erleben. Der Bildschirm ist ein kapazitiver Multi-Touchscreen, der die hierfür ausgelegten Spiele mit seinen berührungssensiblen Funktionen unterstützt. Die Akkulaufzeit der Konsole variiert im Handheld-Modus je nach Spiel und Nutzungsbedingungen. Ein Beispiel: Ist der Akku voll geladen, kann man etwa drei Stunden lang The Legend of Zelda: Breath of the Wildspielen. Bei anderen Titeln sind Spielzeiten von bis zu sechs Stunden möglich. Unterwegs lässt sich Nintendo Switch ganz einfach mit Hilfe des Netzteils über den USB Type-C-Anschluss der Nintendo Switch aufladen.

Die Joy-Con: Interaktiver Spielspaß, realistischer denn je

Die vielseitigen Joy-Con-Controller erschließen den Nutzern jede Menge überraschende, neue Wege zum Spielspaß. Man kann die Joy-Con sowohl unabhängig voneinander verwenden – mit einem in jeder Hand – oder gemeinsam als einen einzigen Controller, wenn sie an der Joy-Con-Halterung befestigt sind. Sie lassen sich aber auch direkt mit der Konsole verbinden, wenn man diese im Handheld-Modus nutzen möchte. In dafür konzipierten Spielen können sich obendrein zwei Freunde direkt in die Multiplayer-Action stürzen, indem sie je einen Joy-Con in die Hand nehmen. Denn jeder Joy-Con verfügt über einen kompletten Tastensatz und kann daher als separater Controller dienen. Darüber hinaus sind beide mit einem Gyrosensor und einem Beschleunigungssensor ausgestattet. Damit ermöglichen sie jeweils rechts und links eine unabhängige Bewegungssteuerung.

Weitere integrierte Features steigern die interaktiven Möglichkeiten von Nintendo Switch. Am linken Joy-Con etwa befindet sich ein Aufnahmeknopf, der es den Spielern ganz einfach ermöglicht, Screenshots beim Spielen zu machen, die sie dann über die sozialen Netzwerke mit ihren Freunden teilen können. Der rechte Joy-Con verfügt über eine NFC-Schnittstelle für den Datenaustausch mit amiibo-Figuren sowie über eine Infrarot-Bewegungskamera. In dafür entwickelten Spielen registriert diese Kamera die Entfernung, die Umrisse und die Bewegungen naher Objekte. Sie kann u.a. feststellen, wie weit die Hand des Spielers vom Controller entfernt ist, und ob sie z.B. den Umriss von Stein, Schere oder Papier formt. In beide Joy-Con ist zudem eine fortgeschrittene HD-Vibration integriert. Sie macht sich in dafür vorgesehenen Spielen durch sanfte Schwingungen bemerkbar, die realistischer sind als je zuvor. Der Effekt ist so präzise, dass Nintendo Switch-Fans den Joy-Con z. B. wie ein Glas schwenken und dabei die Vibrationen einzelner, virtueller Eiswürfel spüren könnten, die darin zusammenstoßen. Sehen, hören – und fühlen: Die HD–Vibration sorgt für einen nie gekannten Grad an Realismus, wie er durch visuelle und auditive Reize allein nicht erreichbar ist.

Gemeinsam spielen via Wi-Fi und Internet – ganz ohne Regionalsperre

Nintendo Switch macht gemeinsames Erleben von Videospielen so einfach und spannend wie noch nie. Bis zu acht Konsolen lassen sich über die lokale, kabellose Kommunikation verbinden. Dank eingebauter Aufsteller können die Spieler sie überall aufrecht vor sich hinstellen und sich dann auch ohne TV-Verbindung mit Hilfe der Joy-Con gemeinsam ins Vergnügen stürzen. Die Konsole ermöglicht zudem Online-Multiplayer-Spiele via Wi-Fi. Außerdem bringt Nintendo im Laufe des Jahres eine Smart Device App heraus, die sich über Internet mit Nintendo Switch verbindet und dafür sorgt, dass die Spieler untereinander chatten können, während sie gemeinsam einen mit dieser App kompatiblen Titel spielen. Die App ermöglicht es darüber hinaus, Freunde zu Online-Spielen einzuladen oder sich mit ihnen zu gemeinsamen Partien zu verabreden. Alle Nintendo Switch-Besitzer können die App kostenlos testen, bevor sie ab Herbst Teil eines kostenpflichtigen Online-Services wird. Weitere Details zu diesem Service wird Nintendo später bekanntgeben.

Eine Riege der weltbesten Spiele-Entwickler und -Publisher wird die Nintendo Switch-Fans mit immer neuen Spiele-Hits versorgen. Dazu gehören u.a. Activision, EA, Square Enix, Take 2 und Ubisoft. Einige Publisher wie Bethesda nehmen die neue Konsole zum Anlass, erstmals überhaupt mit Nintendo zusammenzuarbeiten. Die Käufer von Nintendo Switchdürfen sich auf viele der weltweit beliebtesten Spielserien freuen – z. B. auf FIFA, The Elder Scrolls, NBA 2K und Minecraft – sowie auf atemberaubende Inhalte der besten Indie-Entwicklerstudios. Für Nintendo Switch-Spiele gibt es übrigens keine Regionalsperre mehr.

Nintendo hat die einzigartigen Fähigkeiten seiner neuen Konsole und der Joy-Con-Controller mit den Innovationen seiner früheren Spielsysteme kombiniert. So wurde eine Videospielkonsole erschaffen, die reicher an Funktionen und flexibler ist, als alles, was es bisher von Nintendo gab. Ihre bemerkenswerten Möglichkeiten demonstriert Nintendo Switch in der Vielzahl einzigartiger Spiele, die sowohl Nintendo als auch seine Lizenznehmer im Laufe des Jahres auf den Markt bringen werden. Vom fesselnden Open-Air-Abenteuer The Legend of Zelda: Breath of the Wild bis zum ausgelassenen Partyspaß1-2-Switch! hat Nintendo Switch für jeden Geschmack etwas dabei.

Ausgewählte Spieletitel von Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild verspricht das größte The Legend of Zelda-Abenteuer aller Zeiten zu werden. Der Open-Air-Stil erweitert die Grenzen der Kultserie und ist zugleich eine Hommage an deren Anfänge. Die Spieler erkunden eine virtuelle Welt von nie dagewesener Weite. In ihr gilt es, mehr als 100 rätselhafte Prüfungsschreine voller Herausforderungen zu entdecken und jede Menge Waffen, Outfits und Ausrüstungsgegenstände zu kombinieren. Da wird es den Spielern schwer fallen, die Konsole aus der Hand zu legen – und genau das müssen sie auch nicht, denn Nintendo Switch ermöglicht es ihnen zu spielen, wo, wann und wie sie wollen. Für zusätzlichen Spaß sorgen die amiibo, die mit dem Spiel kompatibel sind: das Wolf Link-amiibo aus The Legend of Zelda: Twilight Princess HD ebenso wie die amiibo der The Legend of Zelda Collection und die aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint zeitgleich mit Nintendo Switch – und setzt direkt neue Maßstäbe in Sachen Spielerlebnis. Der Titel wird sowohl als separate Standardausgabe als auch in einer Collector’s Edition erscheinen. Diese umfasst das Spiel, eine CD mit einer Soundauswahl aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und ein Modell des Master-Schwerts des Lebens. Gleichzeitig mit dem Spiel erscheinen am 3. März ein Zelda- und ein Bokoblin-amiibo. Um welche Features die amiibo das Spiel anreichern, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

1-2-Switch! wird der erste Nintendo-Titel sein, bei dem die Spieler nicht auf den Bildschirm blicken, sondern sich gegenseitig in die Augen schauen. Ob sie Lassos werfen wie im Wilden Westen oder den Tanzstil ihrer Mitspieler nachzuahmen versuchen – die 1-2-Switch!-Spiele machen höchst kreativen Gebrauch von den außergewöhnlichen Features der Nintendo Switch-Konsole und der Joy-Con. Das garantiert ein ausgelassenes Party-Vergnügen, egal wo, wann und mit wem man feiert. Auch 1-2-Switch! erscheint am selben Tag wie Nintendo Switch.

ARMS ist ein einzigartiges Multiplayer-Kampfsportvergnügen. Das Spiel, in dem die Gegner mit ausfahrbaren Armen virtuelle Schläge austeilen, ist eine Mischung zwischen Boxen und Schießen und glänzt mit einer ganzen Riege völlig neuer Nintendo Charaktere. Jeder Spieler kreiert zunächst seinen persönlichen Kämpfer und stattet ihn mit den unterschiedlichsten Waffen aus. Dann nimmt er einen Joy-Con in jede Hand und schleudert seinem Gegner rechte und linke Haken entgegen. Die Charaktere können springen und rennen und die Spieler können ihre Schläge abfälschen, indem sie beim Ausholen ihre Handgelenke drehen. Je besser sie das Spiel beherrschen und je weiter sie ihre Fähigkeiten perfektionieren, desto raffiniertere Kampftaktiken erschließen sich die Spieler. Sie können allein gegen virtuelle Gegner antreten oder gegen einen Freund per Split-Screen, der ein zweites Paar der separat erhältlichen Joy-Con schwingt. Außerdem können Spieler online gegen Rivalen aus aller Welt kämpfen – und natürlich gegen andere Nintendo Switch-Besitzer, mit deren Konsole sie über die lokale, kabellose Kommunikation verbunden sind. ARMS wird diesen Frühling erhältlich sein.

Mario Kart 8 Deluxe lädt Nintendo Switch-Fans dazu ein, die ultimative Version vonMario Kart 8 zu erleben – überall und jederzeit. Bis zu acht Freunde können sich über die lokale, kabellose Verbindung zu diesem Riesen-Rennspaß zusammentun. Die beliebtesten Pisten und Helden aus der Wii U-Version sind mit von der Partie. Dazu kommen alle bisherigen Download-Rennstrecken und -Charaktere sowie völlig neue Kart-Piloten: der Inkling-Junge und das Inkling-Mädchen aus Splatoon, König Buu Huu, Knochentrocken und Bowser Jr. Darüber hinaus wurde der Schlacht-Modus generalüberholt, der dieBallonschlacht und den Bob-omb-Wurf umfasst. Darin gibt es komplett neue Rennstecken wie die Dekabahnstation und die Kampf-Arena aber auch vertraute Pisten wie (GCN) Luigi’s Mansion und der (SNES) Kampfkurs 1. Die Spieler können ihr Kart nun mit gleich zwei Items auf einmal beladen. Neu dabei sind Buu Huu, der Geist, der anderen Spielern ihre Items mopst oder die Feder, die im Schlacht-Modus für besonders hohe Sprünge sorgt. Nicht zuletzt können die Spieler nun den neuen Lenk-Assistenten nutzen, der es Anfängern erleichtert, zu fahren und dabei in der Spur zu bleiben, selbst wenn ihr Vehikel 200 ccm unter der Haube hat. Im TV-Modus bietet das Spiel eine Bildauflösung von bis zu 1080p. Für die Karts von Mario Kart 8 Deluxe hebt sich die Startflagge bereits kurz nach Erscheinen von Nintendo Switch, am 28. April 2017.

Splatoon 2 ist der Nachfolger des revolutionären Wii U-Titels Splatoon – mit packenden 4 gegen 4 Farbschlachten, neuen Levels sowie neuen Outfits. Und mit neuen Waffen wie den mit zwei Händen gehaltenen Duo-Klecksern. Auch diesen Spielspaß können die Nintendo Switch-Fans am Fernseher oder unterwegs genießen. Ob sie die turbulenten Farbschlachten mit den Joy-Con schlagen oder mit dem separat erhältlichen Nintendo Switch Pro Controller, in beiden Fällen können sie ihre Farbmunition nun noch präziser mit Hilfe der verbesserten Bewegungssteuerung verschießen. Splatoon 2 unterstützt sowohl lokale als auch online ausgetragene Multiplayer-Wettkämpfe. Darüber hinaus können sich die Vierer-Teams und ihre Gegner erstmals per Voice Chat miteinander abstimmen, sobald die neue Nintendo Switch Smart Device App erscheint. Eine kostenlose, limitierte Version dieser App wird ab Sommer verfügbar sein. Wie für den Original-Titel wird es auch für den neuen Ableger nach dem Start immer wieder neue Levels, Outfits und Waffen geben.Splatoon wird in diesem Sommer in den Handel kommen.

Super Mario Odyssey ist Nintendos erstes Sandbox-Spiel seit Super Mario 64 fürNintendo 64 und Super Mario Sunshine für Nintendo GameCube, das es Mario erlaubt, eine Welt vollständig zu erkunden. Mario lässt das Pilzkönigreich hinter sich und bricht zu einer Reise an geheimnisvolle neue Orte auf. Mit neuen Abenteuern kommen neue Spielerlebnisse: So kann Mario mit einem Luftschiff zwischen den Welten hin und her schweben und nun auch erstmals seine Mütze werfen. Super Mario Odyssey soll rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2017 erscheinen.

Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! ist eine kreative neue Art von Action-Puzzle-Spiel, in dem die Spieler miteinander kommunizieren, kooperieren und ihre Fantasie anstrengen, um mal einfache, mal vertrackte Rätsel zu lösen. Dazu gilt es, Papier-Charaktere so zuzuschneiden, dass sie neue Formen annehmen. Im Hauptmodus können die Nintendo Switch-Fans allein oder zusammen mit einem Freund spielen. Dazu kommen weitere Spiele, in denen sie gegeneinander antreten können. Snipperclips: Zusammen schneidet man am besten ab! erscheint noch in diesem Jahr im Nintendo eShop.

Ubisoft ist schon immer ein Vorreiter in der sich ständig verändernden Spieleindustrie und hat spannende Spiele für jeden neuen Plattformstart entwickelt. Über Jahre hinweg haben Ubisoft und Nintendo zusammengearbeitet, um originelle, kreative und denkwürdige Spielerfahrungen zu schaffen. Nintendo Switch kombiniert das Beste aus zwei Welten: Mobiles Handheld und traditionelle Heimkonsole. Die neue Konsole bietet Ubisoft und seinen Teams neue Möglichkeiten ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen, frische Wege des Spielens zu entwickeln und die Grenzen der Industrie ein weiteres Mal zu erweitern. „Ubisoft bringt Just Dance 2017, Rayman Legends Definitive Edition undSteep für Nintendo Switch. Wir sind stolz darauf, eng mit Nintendo an dieser neuen Konsole zusammenzuarbeiten, damit Spieler großartige Spiele auf einem Gerät genießen, das dieselbe Philosophie wie diese Spiele verfolgt: Zugänglichkeit und die Fähigkeit, Leute zusammen zu bringen“, sagt Xavier Poix, Ubisoft Managing Director der französischen Studios. „Diese drei Spiele sind nur der Anfang. Wir werden mehr Informationen über weitere aufregende Projekte für Nintendo Switch zu einem späteren Zeitpunkt teilen.“

JUST DANCE 2017

Just Dance 2017 wird das erste Ubisoft-Spiel sein, das für Nintendo Switch beim Launch erscheint. Der Charts Hit „How Deep Is Your Love“ von Calvin Harris & Disciples wird als exklusiver Track für Nintendo Switch-Besitzer über Just Dance Unlimited verfügbar sein.* Zu diesem Song kommen 40 weitere Tracks hinzu, die schon im Spiel verfügbar sind, einschließlich „Sorry“ von Justin Bieber, „Lean On“ von Major Lazer ft. MØ & DJ Snake, brandneue Songs wie „Don’t Wanna Know“ von Maroon 5, Partyhits wie „Single Ladies (Put a Ring on It)“ von Beyoncé und Klassiker wie „Don’t Stop Me Now” von Queen. Nintendo Switch-Spieler haben zudem drei Monate lang freien Zugang zu Just Dance Unlimited, dem Abo-basierten Streaming-Dienst, der mehr als 200 zusätzliche Songs bereithält und Zugang zu exklusiven Titeln sowie neuen Inhalten bietet, die ständig hinzugefügt werden.

Somit ist Just Dance 2017 zugänglicher als je zuvor und kann überall mit bis zu sechs Spielern gleichzeitig gespielt werden, indem man den Joy-Con™ Controller oder die Just Dance Controller-App, die ein Smartphone zum Controller macht, nutzt.

RAYMAN LEGENDS DEFINITIVE EDITION

Mit Rayman Legends Definitive Edition, der ultimativen Version des von der Kritik gelobten Rayman Legends, das von Michel Ancel ins Leben gerufen wurde, kommt ein Favorit der Spieler zurück. Diese Edition beinhaltet alle traditionellen Eigenschaften des Spiels, einschließlich Kung Foot und weiteren brandneuen Überraschungen. Nintendos Geschichte schließt die Rayman-Marke seit dem Beginn der Reihe mit ein, darunter Titel wie Rayman® Advance für Game Boy Advance, Rayman® 2 The Great Escape für Nintendo 64 und Rayman Raving Rabbids® zum Launch der Wii™.

Rayman, Globox, und die Teensies wandern durch den Zauberwald, als sie ein geheimnisvolles Zelt, gefüllt mit einer Reihe von faszinierenden Gemälden, entdecken. Als sie es näher betrachten, bemerken sie, dass jedes Bild scheinbar die Geschichte einer geheimnisumwobenen Welt erzählt. Beim näheren Betrachten eines Gemäldes, das ein mittelalterliches Land zeigt, werden sie plötzlich in das Kunstwerk gesaugt und das Abenteuer beginnt. Die Bande muss durch verschiedene Welten laufen, springen und kämpfen, um sich und die Welt zu retten und die Geheimnisse der legendären Gemälde zu enthüllen.

STEEP

In Steep besuchen Spieler die atemberaubenden Landschaften der Alpen und fahren auf Skiern und Snowboards oder fliegen mit Wingsuits und Paraglidern durch eine gigantische und mit aufregenden Herausforderungen gefüllte, offene Spielwelt. Von Ubisoft Annecy entwickelt, ist Steep ein Erlebnis, welches man gerne mit der ganzen Welt teilt und so die Alpen mit einem nahtlosen Mehrspieler-Modus bevölkert. Um die obersten Plätze in den Bestenlisten zu ergattern, können Spieler mit Freunden auf der ganzen Welt gemeinsam Herausforderungen annehmen oder sich gegenseitig auf den Pisten messen. Ein kostenloses Update erweitert die offene Spielwelt von Steep zudem noch in diesem Jahr mit den majestätischen Abhängen Alaskas.