Nintendo Switch – Könnte dieser Zettel bereits alles verraten?

Dass das nächste Assassin’s Creed-Spiel seine Wurzeln wohl in Ägypten hat, wird bereits seit Monaten in Form von Gerüchten gemunkelt. Nun aber scheint ein kleiner Zettel nicht nur die Präsentation von Nintendo zu verraten, sondern auch den Namen und den Termin des neuen Assassin’s Creed.

Ursprünglich als Assassin’s Creed Empire gelistet, scheint der offizielle Name zumindest sofern der angesprochene Zettel kein Fake ist, Assassin’s creed Egypt zu sein. Laut Angaben soll das Spiel bereits am 24. März erscheinen.

Ob dies nun der Wahrheit entspricht kann bisher schlecht gesagt werden, da Ubisoft noch sehr verschwiegen ist, was den neuen Teil der Reihe betrifft. Zudem könnte es tatsächlich auch ein Nintendo Switch-exklusiver Teil der Reihe sein.

Ebenfalls auf dem besagten Schriftstück zu sehen, sind die Termine für Legend of Zelda: Breath of the Wild (17. März), Super Mario Frost Land (2. Quartal 2017), MarioKart 8: Switch it (17. März) oder Skyrim. Werft selbst einen Blick auf den angesprochenen Zettel.