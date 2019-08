No Man´s Sky Beyond – Ein großes Update und ein kleiner Trailer

No Man’s Sky hatte alles nur keinen guten Start. Es waren viele leere Versprechungen, die Hello Games nicht halten konnte. Das ändert aber nichts daran, dass Hello Games sich sehr lange und intensiv in die Entwicklung des Spiels gekniet hat.

Diese Arbeit trägt nun immer weitere Früchte. Schon am 14. August 2019 erscheint eine neue Erweiterung für No Man’s Sky, die den Namen Beyond trägt. Beyond soll mehr soziale Interaktionen mit anderen Spielern ermöglichen und allgemein einfach das bisher größte Update des Spiels werden.

Was euch mit Beyond erwarten wird, zeigt unter anderem der nachfolgende Trailer zu No Man’s Sky.