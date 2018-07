No Man’s Sky – Elf Dinge, die sich seit dem Launch geändert haben

Hello Games versucht sich nach und nach wieder das Vertrauen der Gamer zu erarbeiten, ohne neue Versprechen zu machen, die am Ende nicht eingehalten werden können.

Jetzt hat das Studio ein neues Video zu No Man’s Sky veröffentlicht, in dem sie elf Dinge aufzeigen, die sich seit dem Launch des Spiels verändert haben und die mit dem nächsten Update Einzug in Spiels halten werden.

Das neue Update erscheint am 24. Juli, zusammen mit der Xbox One Version von No Man’s Sky. Werdet ihr dem Spiel auf der Xbox One eine Chance geben?