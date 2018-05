No Man’s Sky – Multiplayer mit dem nächsten Update möglich?

Sean Murray von Hello Games hat zur Ankündigung von No Man’s Sky viele Versprechungen gemacht, wenige gehalten und sich dann in die Arbeit gestürzt und die Öffentlichkeit gemieden. Kürzlich hat dies zur Folge gehabt, dass eine Xbox One-Version von No Man’s Sky angekündigt worden ist.

Eines der Features, die Murray versprach, war eine Multiplayer Modus. Mit dem Release der Xbox One-Fassung wird das Spiel auch ein neues Update erhalten, dass eventuell eben diesen Modus ins Spiel bringen könnte.

Grund für diese Annahme ist das ein geleaktes Cover der Xbox One-Fassung von No Man’s Sky. Dieses Zeigt nicht nur einen Abenteurer, sondern gleich vier. Sollte es sich um einen Multiplayer-Modus handeln oder gar um einen Coop-Modus? Bisher sind dies nur Spekulationen, wir sind aber gespannt, was Hello Games ankündigen wird.