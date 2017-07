Observer – Im August wird es unheimlich

Der August wird nicht nur warm, sondern auch sehr unheimlich. Entwickler Bloober Team, bekannt durch Layers of Fear, wollen mit Observer das Horror-Genre aufmischen. Dabei vermischen sie verschiedene Stile, um euch erst so richtig das Gruseln zu lehren.

Observer, so der Name des Spiels, steckt euch in die Rolle von Detective Dan Lazarski, der als Observer in die Gedankenwelt von Menschen eindringt. Dabei wird er mit ihren größten Ängsten und Alpträumen konfrontiert. Die Gedanken, die Lazarski zu sehen bekommt, gehören meist Verdächtigen und Kriminellen.

Als er eines Tages eine Nachricht seines Sohnes bekommen hat, muss Lazarski als Observer noch anderen Gefahren ins Auge blicken. Observer erscheint am 15. August für PC, Xbox One und PS4 – einen neuen Trailer gibt es schon heute: