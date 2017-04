Observer – Neuer Horror von den Layers of Fear-Machern

Bloober Team, das Entwicklerstudio verantwortlich für Layers of Fear arbeitet bereits an einem neuen Titel, der, wie nun bekannt wurde, auch für Xbox One erscheinen wird. Der Name des neuen Spiels lautet: Observer.

Wir schreiben das Jahr 2084. Daniel Lazarski arbeitet als Elite Neural Detective, von allen nur Observer genannt. Als Observer ist Daniel in der Lage sich in den Verstand von Menschen zu hacken, und muss sich dann ihren schlimmsten Ängsten stellen. Während eines solchen Prozesses muss sich aber Daniel nicht nur mit fremden Ängsten auseinandersetzen, sondern auch mit den seinen.

Observer soll im Sommer 2017 für Xbox One und PC erscheinen und wird als Cyberpunk Horror beschrieben, in Verbindung mit einem Blade Runner-Look.