Oculus Rift – Jetzt kaufen

Oculus von Facebook freut sich bekanntzugeben, dass das Rift ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 699,- Euro in allen Saturn- und Media-Markt-Filialen in Deutschland verfügbar ist. Darüber hinaus werden in ausgewählten Filialen Demo-Stationen verfügbar sein, an denen Interessenten die Möglichkeit haben, das Rift direkt auszuprobieren.

Demo-Sessions bei den teilnehmenden Händlern können über Oculus Live reserviert werden. Oft reinschauen lohnt sich – die Terminliste erweitert sich stetig.

Mit Oculus Touch wird es später dieses Jahr außerdem möglich sein, noch weiter in die virtuelle Realität abzutauchen. Mithilfe der Controller kann man mit den Händen Objekte in der virtuellen Umgebung kontrollieren, bewegen und verändern. Touch wird zum Ende des Jahres an den Demo-Stationen im Einzelhandel verfügbar sein.

Mit unserem Kompatibilitätstool können Anwender ihre PCs überprüfen und feststellen, ob die Leistung ihres Rechners für die Rift-Erfahrung optimiert ist. Sollte ein neuer PC nötig sein, gibt es bei einigen der besten Hersteller der Welt spezielle Angebote Oculus-tauglicher PCs, die auf eine optimale VR-Erfahrung ausgelegt wurden.

Nie war es aufregender, den Sprung in die virtuelle Realität zu wagen. Bereits heute gibt es über 100 vollwertige VR-Spiele und -Erfahrungen für Rift. Von den bedrückenden, virtuellen Welten von Edge of Nowhere über den Scifi-Shooter Damaged Core bis hin zum speziell auf VR ausgelegten CCG Dragon Front, das später in diesem Jahr erscheint, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Außerdem erscheinen in diesem Jahr noch viele weitere Spiele, darunter auch diverse Titel für die kommenden Touch-Controller.

Des Weiteren wird im Rahmen des Reeperbahn-Festivals erstmals in Hamburg der Oculus-Truck auf dem Spielbudenplatz vom 21.09. bis zum 23.09. zugegen sein. Besucher des Reeperbahn-Festivals haben die Möglichkeit, sich selbst ein Bild der neuesten Entertainment-Technik zu machen. Im Rift-Truck stehen vier Demo-Stationen bereit, um Besucher in virtuelle Welten zu entführen. Am 24.09. wird der Oculus-Truck dann die Hamburger Innenstadt besuchen und dort vor Saturn in der Mönckebergstraße seinen letzten Halt machen.