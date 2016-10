Offene eSport-Turniere im Oktober

Es ist Herbst, und auch wenn es zu jeder Jahreszeit schön ist, nach Hause zu kommen und den PC samt Lieblingsspiel zu starten, so ist die nasse und kalte Jahreszeit eine perfekte Ausrede, öfter mal zu Hause zu bleiben… Wir haben hier ein paar offene deutsche Turniere in den beliebtesten eSportarten zusammengestellt.

Vielleicht wird der Oktober euer Monat? Für eine gute Übersicht an Turnieren könnt ihr hier bei ESL Play nachschauen. Dies sind natürlich kleine Turniere, nicht die DotA 2 Dreamleague oder die League of Legends-Weltmeisterschaft, auf die es sogar Online-Wetten gibt. Aber wer mit kleinen Turnieren weiter an sich und seinen Skills arbeitet, kann es vielleicht einmal weit bringen – oder einfach nur Spaß an der Herausforderung haben.

League of Legends

An alle Bayern- und League of Legends-Spieler, hier ist eine interessante Chance: das LoL 5on5 Bayerns Beste Gamer Winter Turnier. Der Check-In startet 17:40 Uhr und gespielt wird Summoner’s Rift. Runde 1 beginnt um 18:00 Uhr und es geht bis Runde 4, die für 21:00 Uhr angesetzt ist. Nach 4 Niederlagen ist ein Team disqualifiziert. Der Wohn- oder Vereinssitz oder der Geburtsort von mindestens 3 Spielern muss in Bayern sein.

LoL 5on5 Bayerns Beste Gamer Winter 2016

Dienstag, 20. Oktober – 18:00 Uhr

DotA 2

Dieses Open Turnier ist die Chance, sich für das DotA 2 Plantronics Series 5on5 Germany Turnier zu qualifizieren. Es ist wichtig voll dabei zu sein, denn hier hat man nur eine einzige Chance, das Match für sich zu entscheiden – sonst ist das Team raus. Gespielt wird im Captains Mode. Jedes Team muss aus einer Mehrheit von Spielern aus Deutschland, der Schweiz und/oder Österreich bestehen.

Dota 2 Plantronic Series 5on5 Qualifier

Montag, 17. Oktober – 18:00 Uhr (die jeweiligen Matches werden dann einer bestimmten Zeit zugewiesen)

Counter Strike

Auch für Counter Strike hat der E-Sport-Club ein bayerisches Event organisiert. Hier kämpfen Fünferteams um ihren Platz in Bayerns Beste Gamer Winter-Turnier. Wie bei League of Legends beginnt das Check-In 17:40 Uhr und die erste Runde startet 18:00 Uhr, die vierte Runde um 21:00 Uhr. Auch hier gilt die Regel, dass mindestens 3 Spieler bayerisch sein müssen (ob gebürtig oder durch den Wohnsitz).

CS:GO 5on5 Bayerns Beste Gamer Winter 2016

Donnerstag, 27. Oktober – 18:00 Uhr

FIFA

Die Fifa Turniere sind für Xbox One, PS4 und PC ausgelegt, es wird also keine Plattform ausgelassen. Der Check-In beginnt um 18:30 Uhr und die Länge einer Halbzeit beträgt 6 Minuten. Die Matches werden durch die Online-Freundschaftsspiele ausgetragen. Es dürfen keine eigenen Aufstellungen verwendet werden, nur die Standard-Aufstellungen von EA.

Fifa 17 1on1 Community Cup Germany

Dienstag, 18. Oktober 19:00 Uhr

Fifa 17 1on 1 Ultimate Team Cup Germany

Dienstag, 25. Oktober, 19:00 Uhr

Overwatch

Für alle Overwatch-Spieler unter euch, haltet euch den Montag frei. Denn jeden Montag startet der 6on6 Community Cup auf PlayStation 4. 18:30 beginnt der Check-In und das Turnier startet um 19:00. Die Qualifier werden jeweils mit einer Runde entschieden. Im Halbfinale kommt derjenige weiter, der 2 von 3 Runden gewinnen konnte, und im Finale geht es um 3 von 5 Matches.