Okomotive zeigt Gameplay-Video zu FAR Lone Sails

Von FAR: Lone Sails haben wohl bisher nur wenige Gamer gehört. Entwickelt von Okomotive wird FAR: Lone Sails als fahrzeuggetriebes Adventure beschrieben. Das Spiel selbst ist ein 2.5D Sidescroller.

Auf der diesjährigen gamescom wird FAR: Lone Sails erstmals anspielbar sein. Kein Grund aber noch bis dahin zu warten, um erstes Gameplay zu FAR: Lone Sails zu sehen. Ein erster Trailer zeigt, wie das Spiel aussieht und was euch in puncto Gameplay erwartet.

FAR: Lone Sails steckt euch in dieses sehr merkwürdige Fahrzeug und lässt euch eine Wüste bereisen, die einst ein Ozean war – voll von Leben und Vielfalt. Ihr verfolgt Spuren einer einst florierenden Zivilisation und müsst euch dabei von Straßensperren und dem Wetter in Acht nehmen.

Auf eurer Reise müsst ihr sicherstellen, dass das Fahrzeug genügend Sprit hat, es Instand halten und upgraden, um so diese Wüste bereisen und überleben zu können.

FAR: Lone Sails soll im ersten Quartal 2018 erscheinen.