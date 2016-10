Osiris: New Dawn – Überlebe nächstes Jahr auf den Konsolen

Entwickler Fenix Fire ist bereits vor einiger Zeit selbst auf den Zug der Weltraumsimulationen aufgesprungen. Anders als beispielsweise No Man’s Sky entscheidet sich das Team aber nur für einen Planeten, Osiris. Ihr neues Spiel selbst heißt dann wenig überraschend Osiris: New Dawn und findet auch seinen Weg auf die Konsolen.

Auf Steam ist Osiris: New Dawn bereits letzter Woche via Steam Early Access veröffentlicht worden und wurde dort zu einen von Steams 100 besten Spielen gekürt. Grund genug für Fenix Fire, dass man Osiris: New Dawn im nächsten Jahr auch für Xbox One – dort ebenfalls erst einmal im Preview Programm, und PS4 veröffentlichen will. Wann genau ist allerdings noch nicht klar.

Osiris: New Dawn ist rund 40 Jahre in der Zukunft angesiedelt. Eine Zeit in der die Kolonisierung von Planet bereits möglich ist. Vom Weltraum bis zum Planeten selbst muss man auf einer fremden Welt um sein Überleben kämpfen und Ressourcen sammeln.

Gefahren lauern dort nicht nur durch die für Menschen unbrauchbare Atmosphäre, sondern auch durch die einheimische Fauna, die wirklich sehr unheimlich aussieht, aber seht selbst: