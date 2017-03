Outward – Ein neues RPG für PC und Konsolen

Spiele wie The Witcher oder Fallout haben das Genre der Rollenspiele über Jahre hinweg geprägt. Immer wieder versuchen neue Spiele in diesen etablierten Markt Fuß zu fassen, doch nur den wirklich guten gelingt dieser Schritt. Outward möchte eines dieser Spiele werden.

Es wird schon jetzt als Mix zwischen Borderlands und Fallout beschrieben, hat aber eine Eigenschaft, die den großen Spielen, vor allem in der heutigen Zeit fehlen: einen lokalen Coop-Modus. Zwei Spieler können die Welt von Outward erkunden, allerdings nicht nur lokal im Splitscreen-Modus, auch online ist es möglich.

Entwickelt von den Nine Dots Studios, soll Outward aber noch sehr viel mehr bieten. Jeder Durchgang des Spiels soll unterschiedlich sein. Schon zu Beginn, wenn ihr eine Fraktion wählt, wird euch ein anderer Blick auf die alles umfassende Geschichte geboten. Jede Fraktion hat ihren ganz eigenen Blick auf die Welt und damit auch auf die Geschichte.

Eure Wahl und Anstrengen werden die Welt von Outward direkt beeinflussen. So kann es sein, dass das Überleben einer ganzen Stadt davon abhängt, ob ihr eine Quest erfolgreich absolviert. Oder das Überleben eines sehr wichtigen Charakters hängt von euren Entscheidungen ab.

Überleben ist eines der Stichpunkte von Outward. Hunger und Durst werden eure ständigen Begleiter sein. Zu Beginn eures Abenteuers wird es deutlich schwieriger sein zu überleben, doch mit den steigenden Level soll auch dies einfacher werden. Der Survival-Aspekt ist zudem etwas „realistischer“ gehalten, als bei vielen Survival-Games. Jagt ihr beispielsweise einen Hirsch, erhaltet ihr nicht nur ein Stück Fleisch, sondern könnt von dieser Nahrung eine ganze Weile zehren. Auch das Vorhandensein von Dörfern, in denen ihr essen und trinken könnt spielt dabei eine Rolle.

Outward selbst wird in vier Regionen unterteilt sein, ist also im eigentlichem Sinne kein Open-World Titel. Jede dieser Regionen ist satte 4 Quadratkilometer groß. Obwohl Outward ein waschechtes RPG ist, wird es nicht so lange gehen wie beispielsweise ein The Witcher. Es ist möglich das Spiel in 12 bis 20 Stunden zu beenden. Wer allerdings alles sehen möchte, der wird eher 40 bis 80 Stunden Spielzeit investieren müssen.

Weitere Details zu Outward könnt ihr hier erfahren, dort spricht der Entwickler direkt über sein jüngstes Projekt. Outward erscheint für PB00ZR5AELSC, Xbox One und PS4.