Outward – Im März gibt es weitere Inhalte

Pressemeldung – Deep Silver und Nine Dots Studio kündigen heute den langersehnten, ersten kostenpflichtigen DLC „The Soroboreans“ für Outward an, der im Frühjahr 2020 erscheinen wird. Seit dem offiziellen Release von Outward am 26. März 2019 hat das Spiel enorm an Popularität gewonnen, doch das war erst der Anfang! Spieler haben mit dem neuen DLC „The Soroboreans“ einmal mehr die Möglichkeit, in die magische Welt von Aurai einzutauchen.

Die Spieler haben zahlreiche Schlachten geschlagen, sich den Belangen ihrer Lieblingsfraktion verschrieben und sind zahllose Tode gestorben. Jetzt ist es an der Zeit, dass sie sich erneut ihren Rucksack schnappen, dort weitermachen, wo sie aufgehört haben und sich den Herausforderungen des neuen DLCs stellen.

„The Soroboreans“ bietet zahlreiche neue Inhalte und Features, die dem Spiel neuen Schwung geben – und dafür sorgen, dass Spieler sich über deutlich mehr Gedanken machen müssen, als Hunger, Dehydrierung und zahlreiche andere Gefahren, denen sie zum Opfer fallen können. Nachfolgend erhalten Spieler von Outward einen ersten Ausblick auf einige neue Funktionen. Darüber hinaus gibt es bald schon weitere Informationen und neue Entwicklertagebücher, die jede Menge Details liefern werden.