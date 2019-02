Overkill’s The Walking Dead – Entwicklung nicht eingestellt

Kürzlich haben Vorbesteller von Overkill’s The Walking Dead auf der PS4 eine unschöne Nachricht erhalten, wonach das Spiel leider gecancelt wurde.

Heute hat sich 505 Games, der Publisher des Spiels zu Wort gemeldet, via Twitter. Dort schrieb man: „Wir wollen nur klarstellen, dass Overkill’s The Walking Dead auf den Konsolen nicht gecancelt wurde, sondern nur verschoben, während die Entwicklung weitergeht. Wir werden sobald wie möglich weitere Informationen mit euch teilen.“

Wann Overkill’s The Walking Dead erscheinen wird ist allerdings noch reine Spekulation. Auf dem PC hat das Spiel nach dem Release keinen guten Stand bei den Fans der Walking Dead-Reihe gehabt.

We just wanted to clear the position on the OVERKILL’s The Walking Dead on console and confirm that the game has not been cancelled, purely postponed whilst development is on-going. We will share further news as soon as possible.

