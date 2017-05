Overkill’s The Walking Dead – Release verschoben aber morgen gibt es einen Vorgeschmack

The Walking Dead begeistert nicht nur als Fernsehserie, sondern durchaus auch in Spielform. Overkill’s The Walking Dead soll aber ein Spiel werden, wie es so noch keines mit dem Namen The Walking Dead gibt.

Starbreeze hat nun angekündigt, dass morgen via Twitch erstes Gameplay zu Overkill’s The Walking Dead gezeigt werden soll. Overkill’s The Walking Dead ist ein Survival-Horror-Titel der aus dem bekannten Universum stammt.

Die Wartezeit auf den Release von Overkill’s The Walking Dead dürfte aber noch für viele unerträglich lange sein. Erst Mitte 2018 soll Overkill’s The Walking Dead auf den Markt kommen, wie kürzlich bestätigt wurde.

Overkill’s The Walking Dead wird ein Koop-Titel, der direkt auf den Comics der Reihe basiert. Robert Kirkmans selbst soll an der Entwicklung des Spiels beteiligt sein und es als verstörend und für Erwachsene betitelt haben.