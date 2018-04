Overkills’s The Walking Dead – Ein neuer Trailer zum Shooter

Lange war es still um Overkills’s The Walking Dead, dass für die Konsolen und den PC erscheinen wird. Doch heute gibt es endlich einen neuen Trailer zum Spiel.

Overkills’s The Walking Dead ist ein 4-Spieler Koop-Titel, ein First Person Shooter, um genauer zu werden. Zu viert werdet ihr in ein postapokalyptisches Washington geschickt, um euch dort in der Welt von The Walking Dead den Zombies entgegen zu stellen.

Jeder Charakter eures Squads hat dabei eine andere Geschichte, unterschiedliche Skills und eine andere Spielweise. Ihr könnt euch dafür entscheiden die Untoten leise auszuschalten, oder mit gezückten Waffen einen Kugelhagel auf sie niederregnen zu lassen.