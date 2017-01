Overwatch – 25 Millionen Gamer sind dabei

Als Blizzard Overwatch veröffentlicht hat, schlug der Shooter ein wie die sprichwörtliche Bombe und konnte Millionen Gamer bereits zum Launch überzeugen und bis heute bei Laune halten. Doch wie viele waren es bisher wirklich?

Diese Frage wird nun via Twitter von Blizzard selbst beantwortet. Mehr als 25 Millionen Spieler sind dem Ruf nach neuen Helden gefolgt und spielen den Titel. Dies schließt natürlich alle Plattformen – PC, Xbox One und PS4 – ein.

Der Kampf ist aber längst nicht vorbei. Denn auch via Twitter schrieb man, dass der Kampf um die Zukunft noch längst nicht entschieden ist. Diverse Updates werden noch erwartet und Blizzard dürfte hier auch weiter liefern, da sie ihre Spiele immer über viele Jahre unterstützen.

The world needs heroes, and over 25 MILLION have answered the call!

The fight for the future isn't over yet, though… Are you with us? pic.twitter.com/aVoON7QwMB

— Overwatch (@PlayOverwatch) January 26, 2017