P7 – Remedy arbeitet noch an einem weiteres Spiel

Erst gestern hat Remedy, das Studio hinter Spielen wie Alan Wake oder Max Payne, Twitter genutzt, um darauf aufmerksam zu machen, dass man doch bitte einen Blick auf den kürzlich veröffentlichen Finanzbericht werfen möchte, wenn die Zukunft des Studios interessant für euch ist.

Natürlich ließ es sich niemand nehmen genau jenes zu machen. Der Bericht verriet vor allem zwei besonders interessante Dinge: zum einen wird P7, der 3rd-Person Titel für PC, Xbox One und PS4 erst im nächsten Jahr erscheinen und zum anderen ist das aber noch nicht alles.

Noch in diesem Jahr soll ein weiteres Spiel von Remedy veröffentlicht werden. Die Entwicklung scheint noch in vollem Gange zu sein, da das Studio aktuell noch Mitarbeiter für eben dieses Projekt sucht.

Diese Tatsache lässt darauf hindeuten, dass das geheimnisvolle Projekt erst gegen Ende des Jahres erscheinen wird. Was genau sich dahinter verbirgt ist aber reine Spekulationssache.

If you're reporting about Remedy's future releases, we invite you to carefully read our original financial statement for 2017: https://t.co/aDX3GOzQer

— Remedy Entertainment (@remedygames) February 19, 2018