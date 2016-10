Paladins: Champions of the Realm – Auch für Konsolen angekündigt

Nachdem bereits Osiris: New Dawn seinen Weg auf die Konsolen findet, hat sich auch Entwickler Hi-Rez dafür entschieden seinen Titel auf Xbox One und PS4 zu bringen – die Rede ist natürlich von Paladins: Champions of the Realm.

Paladins: Champions of the Realm wird von vielen, nicht gerade unberechtigt, mit Overwatch von Blizzard verglichen. Viele Helden bzw. Champions sind einfach zu ähnlich vom Design, als das dieser Vergleich hinken würde. Allerdings ist Paladins: Champions of the Realm bereits seit Jahren in Entwicklung und im Gegensatz zu Overwatch free-to-play.

Auf dem PC konnte die Beta bereits mehr als eine Millionen Gamer begeistern. Für die Hi-Rez Studios ist es deshalb nur logisch auch die Konsolen erobern zu wollen.

Paladins: Champions of the Realm bietet derzeit 17 Champions zur Auswahl, die in Zukunft noch in festen Abständen Zuwachs bekommen werden. Anders als bei Overwatch ist in Paladins: Champions of the Realm ein Kartensystem implementiert, das die Spielweise der Charaktere noch einmal beeinflusst. Vom Nahkämpfer zum Sniper, allein durch das Ausbauen und richtige Einsetzen des Kartendecks.

Paladins: Champions of the Realm soll bald schon seinen Weg auf die Konsolen finden, wo man euch die Möglichkeit bietet kostenlos zu spielen oder 20 Euro zu investieren, um alle Champions freizuschalten.