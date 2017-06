Past Cure – Traum oder Wirklichkeit – oder doch Wahnsinn?

Vom Entwickler Phantom 8 haben die meisten Gamer sicher noch nichts gehört. Kein Wunder, das erste Game dieser in Berlin ansässigen Spieleschmiede wird derzeit noch entwickelt und trägt den Namen Past Cure.

Past Cure ist ein 3rd-Person Action-Stealth Shooter und richtet sich an Singleplayer. Past Cure soll nicht nur durch sein Gameplay bestechen, sondern durch die Tatsache, dass die Welt des Spiels in zwei Dimensionen aufgeteilt ist. Es gibt zum einen die echte, uns vertraute Welt und eine Traumwelt. Vergleichbar mit Filmen wie Inception, setzt Phantom 8 aber nicht nur auf Action allein, sondern auf Rätsel und Puzzle, verbunden mit einer packenden und detaillierten Geschichte.

Der Spieler wird in die Rolle von Ian versetzt. Ian war ein Elitesoldat, der nun über paranormale Fähigkeiten verfügt. Ian selbst ist auf der Suche nach dem Menschen, der ihn das angetan hat. Fähigkeiten wie Telekinese oder Gedankenlesen haben ihren Preis: Ian verliert seinen Verstand.

Jedes Mal, wenn er seine Kräfte einsetzt, gewinnt der Wahnsinn über Ian mehr Kontrolle. Erst in seinen Träumen, doch später auch in der realen Welt. Nachdem Ian für viele Jahre gefangener in einer dunklen Zelle saß und verschiedene Experimente durchlebt habt, die ihn nun zu dem machen was er heute ist, begibt er sich auf die Suche nach diesen Menschen.

Past Cure soll zu gleichen Teilen aus Action, Stealth, Thriller und Horror bestehen. Past Cure erscheint für PC, Xbox One und PS4.