Path of Exile – Unterwegs für Xbox One

Entwickler Grinding Gear Games hat sich entschlossen, ihren einstigen PC-Titel, ein free to-Play-Spiel, auch für Xbox One veröffentlichen zu wollen. Die Rede ist von Path of Exile. Die Xbox One-Version von Path of Exile wird alle bisher veröffentlichen Erweiterungen beinhalten, die seit 2013 veröffentlicht wurden.

Crossplay zwischen PC und Xbox One-Spielern wird es leider zu Anfang nicht geben, da das Gameplay sich zwischen Xbox One und PC doch in einigen Punkten stark unterscheidet, wie Studiomitgründer Chris Wilson verriet.

Einen genauen Termin für Path of Exile gibt es bisher noch nicht, wird aber mit dem Wörtchen „bald“ als Release-Termin gehandelt. Was euch unter anderem mit Path of Exile erwartet zeigt der nachfolgende Trailer: