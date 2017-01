Phantom Dust – Macht gute Fortschritte

Das Vertrauen in Microsoft ist nach der jüngsten Entwicklung rund um Scalebound bei vielen Fans und Gamern erschüttert worden. Fragen sie sich doch, was Microsoft nun noch canceln könnte. Spiele wie Fable, Project Spark und Scalebound sind bereits Geschichte. Wie steht es um Phantom Dust?

Diese Frage wurde nun von Shannon Loftis beantwortet. Via Twitter versicherte sie den Fans, dass das Spiel gut entwickelt. Phantom Dust ist ein Remake eines alten Xbox Original Titels, der eine eingeschworene Fangemeinde hatte.

Erst gestern versicherte Phil Spencer via Twitter, dass Microsoft auch weiterhin Risiken eingehen wird und man nicht aufhören wird in neue IPs zu investieren, auch bei 3rd-Party Entwicklern.

@MikeMayoral @XboxP3 @Bgamer90 Sorry, butting in here. Phantom Dust is going well.

— Shannon Loftis (@shannonloftis) January 11, 2017