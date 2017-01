Phantom Dust – Remake schon vor E3 spielbar?

Phantom Dust ist einer der Titel, von denen Microsoft nur sehr selten spricht. Trotzdem wollen Fans gerne mehr darüber wissen. Wann beispielsweise wird das Spiel auf den Markt kommen?

Diese Frage wurde natürlich noch nicht beantwortet. Phil Spencer verwies darauf hin, dass Shannon Loftis für den Termin verantwortlich ist. Zeitgleich sagte er zu Phantom Dust: „Wir würden es euch gerne noch vor der E3 dieses Jahr spielen lassen.“

Ob dies nur in Form einer Demo geschehen wird oder gar schon das finale Spiel erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt. Microsoft hüllt sich wie bereits gesagt weiterhin in Schweigen.

@Sasoridannasan @shannonloftis owns the date, we'd like to have you playing before E3 this year.

